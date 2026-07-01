كرّم أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، في مكتبه، عدداً من موظفي وكالة الحقوق بالإمارة، تقديراً لما بذلوه من جهود مثمرة وإسهامات فاعلة في إنجاز الأعمال والمهمات الموكلة إليهم بكفاءة واقتدار، وذلك بحضور وكيل الإمارة المساعد للحقوق الدكتور بداح بن خليف الشمري.



وأشاد أمير جازان بما أظهره الموظفون المكرمون من مستوى عالٍ من الجدية والتفاني والإخلاص في أداء أعمالهم، وما أسهموا به في رفع كفاءة الأداء، وتعزيز جودة العمل الحقوقي، بما يواكب مستهدفات تطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.



وأكد أمير منطقة جازان الاستمرار في بذل المزيد من الجهود، ومواصلة التميز في أداء المهمات، بما يعزز كفاءة العمل ويرتقي بجودة الأداء، ويسهم في تحقيق مستهدفات التطوير المؤسسي، وفق توجيهات القيادة.