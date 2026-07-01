صدر الأمر الملكي بترقية مدير إدارة مرور منطقة جازان العقيد علي بن سعيد المالكي إلى رتبة عميد.
وعبّر العميد المالكي عن اعتزازه بالترقية التي اعتبرها دافعاً لخدمة الدين والوطن.
صدر الأمر الملكي بترقية مدير إدارة مرور منطقة جازان العقيد علي بن سعيد المالكي إلى رتبة عميد.
وعبّر العميد المالكي عن اعتزازه بالترقية التي اعتبرها دافعاً لخدمة الدين والوطن.
The royal decree was issued promoting the Director of the Traffic Department of the Jazan Region, Colonel Ali bin Saeed Al-Maliki, to the rank of Brigadier General.
Brigadier General Al-Maliki expressed his pride in the promotion, which he considered a motivation to serve the religion and the homeland.