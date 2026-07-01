صدر الأمر الملكي بترقية مدير إدارة مرور منطقة جازان العقيد علي بن سعيد المالكي إلى رتبة عميد.


وعبّر العميد المالكي عن اعتزازه بالترقية التي اعتبرها دافعاً لخدمة الدين والوطن.