توقّع المركز الوطني للأرصاد استمرار فرص هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، اليوم (الثلاثاء)، على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

أمطار وبَرَد على مرتفعات الجنوب

وأوضح المركز أن الحالة الجوية تشمل نشاطاً للسحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية، مع استمرار فرص تساقط البرد ونشاط الرياح الهابطة المصاحبة للحالة.

أتربة وغبار تضرب 5 مناطق

وفي المقابل، تستمر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران والشرقية والرياض والمدينة المنورة، إضافة إلى أجزاء من منطقة مكة المكرمة، ولا سيما المناطق الساحلية، ما يؤدي إلى تدنٍ، قد يصل إلى انعدام أو شبه انعدام، في مدى الرؤية الأفقية.

البحر الأحمر متوسط الموج.. والخليج هادئ نسبياً

وبيّن التقرير أن الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة تتراوح بين 15 و30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وترتفع إلى ما بين 20 و40 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي، فيما يتراوح ارتفاع الموج بين نصف متر ومترين، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج.

أما في الخليج العربي، فتكون الرياح شمالية غربية إلى غربية بسرعة تراوح بين 15 و30 كم/ساعة، مع ارتفاع للموج من نصف متر إلى متر ونصف، فيما يكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج.