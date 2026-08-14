تصدى الجيش السوداني لهجمات جديدة شنتها قوات الدعم السريع على منطقتي أم عردة وجبل الهشابة في جنوب ولاية شمال كردفان.



وأكدت مصادر سودانية عسكرية، اليوم الجمعة)، أن الجيش تعامل مع الهجوم وتمكن من دحر القوة المهاجمة وأجبرها على الفرار بعدما ألحق بها خسائر كبيرة في صفوف عناصرها ومركباتها القتالية.



وأفادت بأن قوات الجيش لا تزال تلاحق عناصر الدعم الهاربة في الأنحاء الغربية على الحدود مع غرب كردفان، وجنوباً باتجاه جنوب كردفان.



وتعتبر هذه الهجمات الثانية التي تقوم بها قوات الدعم السريع على أحد محاور القتال في شمال كردفان بعد هجوم فاشل قامت به اتجاه جبرة الشيخ (الخميس) بأكثر من 250 عربة قتالية تمكن الجيش من التصدي لها وإلحاق خسائر في صفوفها. ويكتسب محور جبرة الشيخ أهمية ميدانية بسبب موقع المنطقة في شمال كردفان وقربها من الطرق التي تربط وسط وشمال السودان بإقليم دارفور، ما يجعل السيطرة على محاور الحركة فيها ذات أهمية بالنسبة إلى طرفي النزاع.



يذكر أن قوات الجيش كانت سيطرت على وسط البلاد وشرقها وشمالها، وحقق انتصاراً كبيراً الشهر الماضي، إذ تمكن من إبعاد قوات الدعم السريع إلى الغرب، والسيطرة على الطريق السريع الرابط بين أم درمان والأبيّض، أكبر مدن منطقة كردفان التي كانت قوات الدعم السريع تسعى منذ أشهر لتطويقها بصورة كاملة.



فيما اشتدت المعارك للسيطرة على مناطق في ولاية جنوب كردفان على طول الحدود الجنوبية الشرقية مع إثيوبيا.



ومنذ شهر أبريل العام 2023، تدور حرب في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، أسفرت عن مقتل أكثر من 200 ألف شخص حسب تقديرات عاملين في مجال الإغاثة، وتشريد أكثر من 12 مليون سوداني، في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفق الأمم المتحدة.