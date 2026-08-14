جددت باكستان موقفها الداعم لاستئناف المفاوضات بين أمريكا وإيران. ودعا وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحق دار الولايات المتحدة خلال لقاء مع السفيرة الأمريكية ناتالي بيكر في إسلام آباد، اليوم (الجمعة)، إلى ضرورة تنفيذ مذكرة التفاهم مع إيران.



وأكد أن تنفيذ مذكرة التفاهم السبيل الوحيد للمضي قدمًا، مشددا على أهمية الحوار والدبلوماسية لتحقيق سلام دائم، وفق ما أفاد بيان لوزارة الخارجية الباكستانية.



وزار وزير خارجية باكستان طهران أخيراً، والتقى بالقادة الإيرانيين، فيما تحاول بلاده الدفع نحو العودة إلى الطاولة التفاوضية.



وكشفت مصادر أمنية باكستانية أن وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه في منتصف يونيو، في إطار اتفاق إطاري بين الولايات المتحدة وإيران، سيتم تمديده. وقالت إن التمديد قد يستمر 60 أو حتى 90 يوماً إضافياً، لكنها أشارت إلى أنه لم يتم بعد حسم ما إذا كان سيتم الإعلان رسمياً عن تمديد وقف إطلاق النار.



وتنتهي مهلة الـ 60 يوماً المخصصة للمفاوضات، والتي نص عليها الاتفاق الإطاري بين الولايات المتحدة وإيران الذي وقع في يونيو الماضي، في منتصف أغسطس الجاري.



وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل شنتا هجوماً على إيران في 28 فبراير، فردت إيران بقصف دول المنطقة واستهداف السفن التجارية بمضيق هرمز. ثم في منتصف أبريل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وقفاً أحادياً لإطلاق النار في الصراع. وفي منتصف يونيو، اتفقت الولايات المتحدة وإيران، بوساطة باكستانية، على اتفاق إطاري ينص على وقف إطلاق النار، إلا أنهما اخترقتاه في يوليو الماضي.