تحول خروج عائلي هادئ وتسوق بين المتاجر والمطاعم داخل «مول أرابيلا» بمنطقة القاهرة الجديدة، في ثوانٍ معدودة، إلى مشهد كابوسي يسوده الرعب والهروب الجماعي، بعدما هز انفجار مفاجئ أركان المكان مخلفاً فاجعة إنسانية مؤلمة، بلغت حصيلتها وفاة وإصابة 11 شخصاً.

مع بدء تصاعد أدخنة الحريق وتغطيتها للمركّب التجاري، ضجت منصات التواصل الاجتماعي بشائعات سريعة ادعت «سقوط مصعد كهربائي» بالمتسوقين. لكن المصادر الأمنية الميدانية سرعان ما حسمت الجدل ونفت هذه الأنباء تماماً، كاشفة السبب الحقيقي والغريب المسبب للكارثة: انفجار أسطوانة غاز «هيليوم» داخل محل «Best For You»، لتندفع ألسنة اللهب بغزارة ممتدة نحو المطعم المجاور.

لم يمنح الانفجار والنيران المتصاعدة المتواجدين فرصة كافية للمناورة، ما أسفر عن مصرع 3 عمال في موقع الحادثة، وإصابة 8 آخرين بجروح وحروق متفاوتة، ليصل إجمالي المتأثرين بالكارثة إلى 11 شخصاً.

وعلى الفور، تحول محيط «مول أرابيلا» إلى ساحة استنفار أمني وطبي، حيث دفعت هيئة الإسعاف بـ8 سيارات مجهزة لنقل الضحايا إلى مستشفى القاهرة الجديدة التخصصي والمستشفيات المجاورة، بينما أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية حالة الطوارئ في المنشآت الطبية القريبة لمتابعة الحالات الحرة وتوفير الرعاية العاجلة.

ونجحت فرق الحماية المدنية بالقاهرة في محاصرة النيران والسيطرة الكلية عليها قبل امتدادها لبقية أرجاء المول، فيما فتحت النيابة العامة تحقيقات موسعة لكشف ملابسات الانفجار، في حادثة مؤلمة أظهرت كيف تتحول مادة تُستخدم عادة لإشاعة البهجة (الهيليوم) إلى فاجعة سوداء في لحظة خاطفة.