في الوقت الذي تشن فيه واشنطن حرباً شعواء لمحاصرة طفرة التقنية الشرقية، يتسلل عملاق الذكاء الاصطناعي الصيني بهدوء لافت إلى مكاتب العباقرة في قلب وادي السيليكون. نماذج «مفتوحة المصدر» مثل Kimi K3 وQwen باتت تُوصف بأنها «أرخص، وأسرع، وأكثر ذكاءً» من مثيلاتها الأمريكية باهظة الثمن، مما دفع مطورين وشركات كبرى للتحول نحوها بلا تردد. لكن خلف هذه السعادة العارمة بتوفير التكاليف، يشتعل سؤال مرعب: هل نبيع بياناتنا لبكين مقابل بضعة دولارات؟ أم أن «فوبيا التجسس» الأمريكية ليست سوى غطاء لصراع هيمنة أعمق؟

الزخم الهائل الذي تكتسبه النماذج الصينية اليوم لم يعد مجرد صدفة تقنية، فكبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة «موزيلا» الشهيرة رافي كريكوريان تحول للاعتماد الكلي على نظام Kimi K3 في مهامه اليومية خلال أيام من إطلاقه، مؤكداً أنه يتفوق بسرعة فائقة وبكلفة أقل على منافسين أمريكيين بقيمة «أنثروبيك». بل إن منصات تداول رقمية كبرى كـ«كوين بيس» أعلنت بوضوح وجهتها الجديدة نحو التقنيات الشرقية لتقليص نفقاتها الخيالية. ورغم هذا الإغراء المالي والتقني، تقف الحكومات الغربية على أطراف أصابعها رعباً من شبح الاختراق.

ويشير سام ساكس الباحث البارز في مؤسسة «نيو أمريكا» إلى أن التركيز الأمريكي المفرط على لافتات المراقبة وسرقة الملكية الفكرية يتغاضى تماماً عن المشكلة الأساسية: «غياب التنسيق الشامل لحماية البنية التحتية من الهجمات السيبرانية القوية».

ويؤكد الخبراء أن الخطر لا يكمن في جنسية الأكواد البرمجية، بل في مكان التشغيل. فالنماذج مفتوحة الأوزان (Open Weight) تتيح للمستخدمين تنزيل القيم البرمجية وتشغيلها محلياً على خوادمهم الخاصة. وبعبارة أبسط، إذا كنت تخشى إرسال بياناتك إلى الصين، فما عليك سوى تشغيل النموذج على أجهزتك المحلية أو سحابتك الخاصة، فحينها يتحكم المستخدم بالكامل في أمانه، وتتبخر القيود وتتلاشى المخاوف المصطنعة.

من جانبه، يرى خبراء الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي أن التخوف العام من كل ما هو صيني غير مبرر تقنياً، شريطة فهم طبيعة اللعبة. ويحددون الثغرات الحقيقية التي يجب الحذر منها في ثلاث قواعد صارمة:

أمن سلسلة التوريد (Supply Chain Security): احتمالية وجود تعليمات برمجية إضافية أو مكونات ملحقة غير مدققة، مما يستوجب التحقق الصارم من سلامة الملفات قبل تنزيلها من المستودعات المفتوحة.

بيئة التشغيل المحلي (Local Inference): الخطر الحقيقي يظهر عند الاعتماد على خدمات سحابية خارجية تمرر البيانات لجهات أجنبية، بينما ينخفض هذا الخطر إلى الصفر تقريباً عند تشغيل النموذج داخل البنية التحتية الخاصة للشركة.

التحيزات والشفافية: تباين توثيق بيانات التدريب وانعكاس الخلفيات الثقافية والسياسية على دقة المخرجات.

وفي ذات السياق، يحذر جو يرغ رئيس قسم الأسواق العالمية في «Cedra Markets»، من أن الاندفاع الأعمى نحو هذه النماذج لتقليص التكاليف قد يترك الشركات عرضة لتسريب الملكية الفكرية وبيانات العملاء الحساسة، ما لم تُرفق هذه الخطوة بأعلى معايير الحوكمة والأمن السيبراني.

ويمكن الخلوص إلى أن المعركة ليست تقنية فهي لا تعدو كونها حرب النفوذ، إذ تثبت المعطيات الحالية أن قطار الذكاء الاصطناعي المفتوح لن يتوقف عند حدود الدولارات أو العقوبات السياسية. ويبقى الفيصل الوحيد أمام المؤسسات الراغبة في اقتناص ميزات الذكاء الصيني الخارق دون الوقوع في الفخاخ الأمنية منحصراً في قاعدة ذهبية واحدة مفادها: «لا تقلق من مكان صنع النموذج.. بل راقب بدقة أين يُشغّل، وبأي بيانات يُغذى».