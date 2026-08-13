حين تتجلى قسوة الصحراء، قد تظن أنك أمام فراغ قاحل لا حياة فيه، لكن باطن الأرض يخفي أحياناً من العجائب ما يعجز الخيال البشري عن تصديقه! في عمق رمال الصحراء العراقية، وعلى مسافة كيلومترين تحت سطح الأرض، وثقت السلطات كشفاً بيئياً وجيولوجياً صادماً، يتمثل في تجويف عميق يُعرف بـ«الخسفة» يحتضن نهراً جارياً بالكامل، ومخلوقات غريبة تشبه كائنات عوالم الخيال العلمي على هيئة أسماك شفافة تماماً تفتقر للعيون قطعيّاً.

القصة التي وثقتها وزارة الداخلية العراقية وشرطة البيئة، أخذت العالم التقني والعلمي في رحلة سبر أغوار تكوين فريد من نوعه في قضاء حديثة بمحافظة الأنبار. هناك، وفي نقطة مجهولة بعيدة عن ضوضاء السطح، يبدأ الغموض الحقيقي؛ حيث يتصل هذا المجرى المائي المظلم بنظام هائل يُعرف بـ«السَبْتَراين» الممتد لأكثر من 130 كيلومتراً من نهر الفرات.

وما إن حط الباحثون رحالهم في جوف هذا النهر الخفي، حتى ظهرت المفاجأة الصادمة: «أسماك شفافة عمياء». هذه الكائنات ليست مجرد أسماك عادية تعاني من ظلام المكان، فأجسامها زجاجية شفافة أو وردية شاحبة تكشف بوضوح تام عن أحشائها الداخلية، نظراً لغياب أي صبغات جلدية لعدم تعرضها للشمس نهائياً.

وتأتي هذه الظاهرة الفريدة نتيجة لعملية «التطور الرجعي»، إذ تخلصت هذه الأسماك عبر آلاف السنين من حاسة البصر تماماً لأن «العين» عضو مكلف حيويّاً ولا فائدة منه في ظلام دامس مطبق. ولمواجهة هذا التحدي، طورت هذه المخلوقات نظام استشعار يرتكز على خلايا لمس دقيقة ونظام «الخط الجانبي» الذي يقرأ أدق اهتزازات وتغيرات ضغط الماء وكأنها ترى بجلدها.

ورغم تلميحات تاريخية قديمة تعود لعام 1955، فإن هذا التوثيق العلمي الواسع والنطاق غير المسبوق يعد الأول من نوعه في تاريخ العراق والشرق الأوسط بهذا الحجم والتجمع الهائل.

وفور انتشار تفاصيل الاكتشاف، اشتعلت منصات التواصل الاجتماعي، بين منبهر بعبقرية الطبيعة الخفية، وبين سكان محليين أكدوا أن «الخسفة» كانت لقرون طويلة أسطورة محلية متوارثة، ليتأكد للجميع أن صحراءنا العربية لا تزال تكتنز في جوفها أسراراً قادرة على إدهاش العالم بأسره.