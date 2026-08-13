تصدر الهلال توقعات نظام «أوبتا» للموسم الجديد من دوري المحترفين السعودي، بعدما حصل على نسبة 37% من فرص التتويج باللقب، متفوقاً على غريمه النصر الذي جاء ثانياً بنسبة 28%.



وحل الأهلي في المركز الثالث بنسبة 19.9%، ليؤكد حضوره كأحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، فيما جاء القادسية رابعاً بنسبة 11.5%، في ظل الطموحات الكبيرة التي يدخل بها الموسم الجديد.



أما الاتحاد، حامل لقب الموسم الماضي، فجاءت نسبة تتويجه وفق توقعات أوبتا عند 1.7%، في مفاجأة لافتة مقارنة بمكانته وتاريخه وقدرته على المنافسة.



وتكشف الأرقام أفضلية واضحة للهلال والنصر في الحسابات الرقمية، إذ يستحوذ الفريقان معاً على 65% من فرص التتويج بحسب النموذج، بينما يحتفظ الأهلي والقادسية بنسب تمنحهما حضوراً قوياً في سباق المنافسة.



وتبقى هذه الأرقام توقعات إحصائية قبل انطلاق الموسم، ولا تعني حسم المنافسة مسبقاً، إذ يمكن للنتائج على أرض الملعب أن تغيّر جميع الحسابات مع مرور الجولات.



ومع اقتراب انطلاق الموسم، تتجه الأنظار إلى الهلال والنصر والأهلي والقادسية، لمعرفة مدى قدرة هذه الفرق على ترجمة الأفضلية الرقمية إلى نتائج، فيما يسعى الاتحاد إلى تجاوز التوقعات وإثبات قدرته على الدفاع عن لقبه.