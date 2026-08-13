تنتظر إدارة نادي الشباب اجتياز المهاجم الكولومبي روجر مارتينيز الفحص الطبي، تمهيداً لإتمام إجراءات التعاقد معه بشكل رسمي خلال الفترة القادمة.



وبحسب المعلومات، فإن الفحص الطبي يمثل الخطوة الأخيرة قبل توقيع العقود بين الطرفين، على أن تعلن إدارة الشباب الصفقة رسمياً بعد استكمال الإجراءات.



وتأتي الصفقة ضمن تحركات النادي لتعزيز خطه الهجومي استعداداً للموسم الجديد، حيث تعوّل الإدارة على خبرة مارتينيز وقدرته على تقديم الإضافة الهجومية للفريق.



ومن المنتظر أن تتضح الصورة بشكل نهائي عقب ظهور نتائج الفحص الطبي، قبل أن يتم توقيع العقد والإعلان الرسمي عن انضمام اللاعب إلى صفوف الشباب.



وتترقب جماهير «الليوث» الإعلان الرسمي عن الصفقة، وسط آمال بأن يشكل مارتينيز إضافة قوية للفريق خلال منافسات الموسم الجديد.