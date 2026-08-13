أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم تعيين الإسباني تشافي هيرنانديز مدرباً للمنتخب الأول، خلفاً لرونالد كومان.

وقال الاتحاد الهولندي في بيان عبر موقعه الرسمي، إنه عيّن تشافي هيرنانديز مدرباً جديداً للمنتخب الهولندي للرجال، بعقد يمتد حتى كأس العالم 2030.

تأثُر تشافي بالمدرسة الهولندية

من جانبه، قال تشافي عقب توليه المهمة: «إنه لشرف عظيم أن أتولى منصب المدير الفني للمنتخب الهولندي، بصفتي أحد خريجي أكاديمية نادي برشلونة، والمتأثرين بشدة بأسماء لامعة مثل يوهان كرويف ورينوس ميشيلز، أشعر بارتباط خاص بكرة القدم الهولندية، يمكن القول إنني، بطريقة ما، ابن كرة القدم الهولندية، كما لعب مدربون عظماء آخرون، ولا سيما لويس فان غال، الذي دربني لأول مرة مع برشلونة، وفرانك ريكارد، دوراً مهماً في صقل موهبتي كلاعب ومدرب».

وأضاف: «تتمتع هولندا بثقافة كروية عريقة ورؤية واضحة تجذبني بشدة: كرة قدم هجومية، تعتمد على الاستحواذ، وتتسم بالإبداع والشغف والإيمان. بالطبع، الهدف الرئيسي هو الفوز دائماً، لكنني أفضل تحقيقه بطريقة تعكس هذه الخصائص وتجعل الجماهير تستمتع بمشاهدتها، الإمكانات موجودة، إضافة إلى أساس متين للبناء عليه، أتطلع إلى بدء هذا التحدي مع اللاعبين والجهاز الفني وجميع العاملين في الاتحاد الهولندي لكرة القدم».

أول إسباني يقود هولندا

وأصبح تشافي، الذي خاض تجربتين تدريبيتين مع السد القطري وبرشلونة، أول مدرب إسباني يقود منتخب هولندا، وأول مدرب أجنبي منذ أن قاد النمساوي إرنست هابل الفريق في كأس العالم 1978.

ومن المقرر أن يستهل تشافي مشواره مع «الطواحين» بمواجهة ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية يوم 24 سبتمبر القادم.