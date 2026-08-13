حافظ باريس سان جيرمان على لقب السوبر الأوروبي للموسم الثاني توالياً، بعد تغلبه على أستون فيلا 2-1 في المباراة النهائية التي استضافها ملعب «ريد بول أرينا» في سالزبورغ.



ويأتي هذا الإنجاز امتداداً لتتويج النادي الباريسي باللقب في الموسم الماضي عقب فوزه على توتنهام بركلات الترجيح إثر نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.



وكان «سان جيرمان» قد تُوج بالنسخة السابقة من البطولة على حساب توتنهام، بعد اللجوء إلى ركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.



يعد الانتصار الأخير دليلاً على استمرار تفوق باريس سان جيرمان في الساحة الأوروبية، حيث يواصل النادي تعزيز مكانته بين الأندية الكبرى في القارة.



يعكس هذا الإنجاز الجهود المستمرة التي يبذلها الفريق لتحقيق الألقاب، ويؤكد على قوة التشكيلة الحالية تحت قيادة المدرب وإدارة النادي.



بذلك، يواصل باريس سان جيرمان بناء إرثه في كرة القدم الأوروبية، معززاً طموحاته في مواصلة تحقيق النجاحات في المواسم القادمة.