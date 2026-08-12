نعى قائد فريق إنتر ميامي والمنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، والده خورخي، الذي رحل عن عالمنا السبت الماضي، عن عمر ناهز 68 عاماً، بعد صراع مع المرض.

«لا أصدق أنك رحلت»

وقال ميسي في رسالة مؤثرة نشرها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: «أبي، ما زلت لا أصدق أنك رحلت، لم أستوعب الأمر بعد، أو بالأحرى، لا أريد أن أستوعبه، من الصعب جداً أن أتخيل أنني لن أراك مجدداً، وأننا لن نتحدث بعد الآن، أعلم أنك كنت تعاني وأن هذا هو الأفضل، لكنك رحلت مبكراً جداً، كان لا يزال أمامنا الكثير لنستمتع به معاً».

ميسي يُثير التساؤلات حول مستقبله

وأضاف: «لا أعرف ماذا سأفعل من دونك، ولا أعرف كيف سأواصل، كنت ألعب كرة القدم فقط، والآن لدي الكثير من الشكوك حول ما إذا كنت سأستمر في لعبها لفترة طويلة أخرى، كنت إلى جانبي منذ البداية، ولم يكن يتبقى سوى القليل جداً حتى النهاية. لماذا لم تصمد تلك الفترة القصيرة الإضافية وننهيها معاً؟».

«كنت أبي وصديقي ووكيل أعمالي»

وتابع: «أعرف أن سعادتك كانت في أن ترى عائلتك بخير، وزوجتك، وأولادك، وفوق كل شيء أن تراني ألعب كرة القدم، منذ أن كنت صغيراً جداً، كان الأمر دائماً هكذا. كنت تأخذني إلى جميع التدريبات بمجرد عودتك من العمل، وفي كثير منها كانت أمي تأخذني لأنك كنت تعمل، وبالطبع، لم تكن تفوّت أي مباراة».

واختتم رسالته قائلاً: «كنت أبي وصديقي ووكيل أعمالي، كنت دائماً الشخص الذي يجب أن تكونه في كل لحظة، ولم تخطئ أبداً في شيء. وبغض النظر عن بعض اللوم أو الشجارات، كنت دائماً على حق، وفي النهاية، كانت الأمور تنتهي دائماً كما كنت تقول، سأفتقدك كثيراً، لكنك ستظل حاضراً دائماً، وخصوصاً في تربية أبنائي، لأنني أعلّمهم وأربيهم كما فعلتم أنتم معي. شكراً على كل شيء.. أحبك يا أبي».

رونالدو يواسي ميسي

من جانبه، واسى قائد النصر كريستيانو رونالدو، ليونيل ميسي، الذي نافسه على أكبر الجوائز الفردية العالمية لسنوات طويلة، برسالة قال فيها: «أرسل لك ولأحبائك عناقاً كبيراً في هذا الوقت العصيب يا ليونيل، كن قوياً».