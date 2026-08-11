كشف الهولندي آرني سلوت سبب رفضه تدريب منتخب بلاده، بعد ثلاثة أشهر فقط من إقالته من تدريب ليفربول الإنجليزي.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت في وقت سابق أن سلوت رفض تدريب منتخب هولندا خلفاً لرونالد كومان، بسبب خلاف حول الراتب ومدة العقد.

سلوت يكشف السبب الحقيقي

وقال سلوت في تصريحات نقلتها صحيفة «ديلي ميل» البريطانية: «خلال الأسابيع القليلة الماضية، ولا سيما الأيام القليلة الأخيرة، ظهرت تقارير مختلفة بشأن إمكانية تدريب منتخب هولندا، وزعمت أنني انسحبت من العملية بعد مفاوضات مطولة بسبب الراتب ومدة العقد، لكن هذه التكهنات غير صحيحة، ببساطة، لم نصل إلى تلك المرحلة من المحادثات قط».

وأضاف: «في هذه المرحلة من مسيرتي المهنية، أفضل أن أكون في الملعب التدريبي مع لاعبي فريقي كل يوم، وهذا أمر لا يمكن تحقيقه بالطريقة نفسها مع المنتخب الهولندي، ولهذا السبب اخترت عدم مواصلة المحادثات، وعدم بدء مفاوضات حول الشكل الذي قد يكون عليه العقد المحتمل».

وتابع: «سيكون شرفاً كبيراً لي أن أمثل بلادي كمدرب للمنتخب الوطني يوماً ما، لكن هذا لم يكن الوقت المناسب بالنسبة لي».

موسم كارثي مع ليفربول

وأُقيل سلوت من تدريب ليفربول في مايو الماضي، بعد موسم كارثي على المستويين المحلي والقاري، رغم الإنفاق المالي القياسي على الصفقات قبل انطلاق موسم 2025-2026.