أظهر التقرير الأسبوعي الصادر عن البنك المركزي السعودي «ساما» اليوم، أن قيمة المبيعات الأسبوعية عبر عمليات نقاط البيع، خلال الفترة من 2 إلى 8 أغسطس الجاري، بلغت 14.60 مليار ريال، مقارنة بـ 16.31 مليار ريال في الأسبوع السابق.



وتركز إنفاق المستهلكين عبر عمليات نقاط البيع بالمملكة خلال الأسبوع الماضي في قطاع الأطعمة والمشروبات بقيمة 2.28 مليار ريال عبر تنفيذ 58.41 مليون عملية، يليه قطاع المطاعم والمقاهي بإنفاق بلغ 1.9 مليار ريال عبر تنفيذ 61.23 مليون عملية.



الرياض تتصدر



وتراجع عدد عمليات نقاط البيع المنفذة خلال الأسبوع الماضي بنحو 5.1% إلى 253.42 مليون عملية، مقابل 267.11 مليون عملية في الأسبوع السابق.



وجاء قطاع الملبوسات والإكسسوارات ثالثاً بـ 1.26 مليار ريال بعد تنفيذ 10.81 مليون عملية، ثم قطاع النقل رابعاً بحجم إنفاق بلغ 1.09 مليار ريال بعد تنفيذ 7.29 مليون عملية، ثم قطاع محطات الوقود بإنفاق 1.03 مليار ريال من خلال 17.82 مليون عملية.



وتصدرت مدينة الرياض حجم الإنفاق خلال الأسبوع بقيمة 4.88 مليار ريال (مسجلة تراجعاً نسبته 6.7% عن الأسبوع السابق) عبر تنفيذ 80.36 مليون عملية.



وحلت مدينة جدة في المرتبة الثانية بإنفاق المستهلكين بواقع 1.98 مليار ريال (بانخفاض نسبته 9.3%) من خلال تنفيذ 28.4 مليون عملية.