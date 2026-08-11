اهتز الشارع العراقي على وقع حادثة أليمة ومفجعة داخل مستشفى طوز العام بمحافظة صلاح الدين العراقية، حيث فارق مريض في الـ44 من عمره الحياة إثر تدهور دراماتيكي لحالته الصحية، لتخرج إدارة المستشفى عن صمتها وتكشف كواليس ما جرى. القصة بدأت عندما استقبل المستشفى المريض بحالة استدعت تدخلاً جراحياً عاجلاً، وهو ما تم بالفعل بنجاح تام، ليخرج المريض من غرفة العمليات بكامل وعيه مستقراً في الردهة الجراحية تحت أنظار الكادر الطبي.

وهناك، تلقى المريض وصفة علاجية وتوصيات صارمة ومشددة من الطبيب الجراح تحتم عليه الاكتفاء بالسوائل والوجبات الخفيفة للغاية خلال فترة النقاهة الأولى. غير أن الرياح الأقدار جرت بما لا تشتهي سفن المتابعة؛ إذ أقدم ذوو المريض على إحضار وجبة «كباب» دسمة من السوق المحلية، ليفرط المتوفى في تناول كمية كبيرة منها، وما هي إلا لحظات حتى داهمته آلام حادة ومفاجئة في البطن رافقها تقيؤ وانهيار متسارع في مؤشراته الحيوية.

ورغم السباق مع الزمن والاستنفار الفوري لكوادر الجراحة والتخدير والإنعاش لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، إلا أن المحاولات باءت بالفشل الخائب لتصعد روحه إلى بارئها. وأوضحت إدارة المستشفى، استناداً لصحيفة «شفق نيوز»، أن التشخيص الأولي يرجح تعرضه لأزمة قلبية مباغتة، مع نقل الجثمان للطب العدلي في كركوك لقطع الشك باليقين وتحديد السبب الجذري للوفاة.

وفي مواجهة موجة الشائعات التي اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي حول وجود أخطاء في الجرعات الدوائية، حسم المستشفى الجدل مؤكداً سلامة وقانونية الإجراءات الطبية كافة منذ لحظة الدخول وحتى المفارقة الأخيرة، لتطوي صفحة مأساوية تذكر بأن التعليمات الطبية لم توضع يوماً من فراغ.