حسمت أمانة محافظة جدة الجدل المتداول بشأن شمول بعض الأحياء بقرار معالجة أوضاع المساكن المقامة على «أراضي وضع اليد»، وأكدت أن حي الحرازات غير مشمول بالقرار، فيما تخرج الأحياء الواقعة ضمن نطاق العين العزيزية عن اختصاص الأمانة في هذا الملف.

وأوضح المتحدث باسم أمانة جدة محمد البقمي لـ«عكاظ» أن حي الحرازات الواقع جنوب شرقي جدة لا يشمله قرار معالجة أوضاع المساكن المقامة على أراضي وضع اليد، مبينًا أن الأحياء الواقعة ضمن حدود العين العزيزية تخضع لاختصاص إدارة العين العزيزية، لا لأمانة محافظة جدة.



محمد البقمي

جاء توضيح الأمانة عقب تزايد استفسارات سكان حي الحرازات وعدد من الأحياء الواقعة ضمن نطاق العين العزيزية، حول مدى استفادتهم من قرار وزارة البلديات والإسكان الذي ألزم الأمانات بإنهاء إجراءات طلبات تملك المساكن المقامة على أراضي وضع اليد خلال مدة لا تتجاوز 35 يوم عمل، تشمل جميع مراحل دراسة الطلبات واعتمادها.

ويأتي القرار في إطار جهود وزارة البلديات والإسكان لتوحيد إجراءات معالجة طلبات التملك وتسريع إنجازها، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء واختصار المدة اللازمة لإنهاء الطلبات.