كشفت النشرة الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي السعودي، أن مبالغ عمليات النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة زادت بنسبة 26.1% على أساس سنوي، حيث بلغت 7 تريليونات ريال خلال يونيو 2026 مقابل 5.5 تريليون ريال خلال يونيو 2025.



وأفادت النشرة، بأن إجمالي مبالغ مدفوعات العملاء بلغت 1.6 تريليون خلال يونيو 2026 مقابل 1.4 تريليون خلال يونيو 2025، فيما مدفوعات ما بين المصارف بلغت 5 تريليونات خلال يونيو 2026 مقابل 3.8 تريليون ريال خلال يونيو 2025، بينما التحويلات الأخرى بلغت 198.6مليار ريال خلال يونيو 2026 مقابل 186 مليار ريال خلال يونيو 2025.



3 مصادر



وأوضحت النشرة، أن عمليات النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة تتوزع على 3 مصادر «مدفوعات العملاء – مدفوعات ما بين البنوك – أخرى»، مضيفة أن إجمالي مبالغ مدفوعات العملاء بلغت 1.6 تريليون ريال خلال شهر يونيو 2026 مقابل 1.2 تريليون ريال خلال مايو 2026، فيما مدفوعات ما بين المصارف بلغت 5.1 تريليون ريال خلال شهر يونيو مقابل 3.3 تريليون خلال مايو 2026، بينما التحويلات الأخرى بلغت 198.6 مليار ريال خلال شهر يونيو 2026 مقابل 102.6 مليار ريال خلال مايو 2026.