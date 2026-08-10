إجلاء أكثر من مليون شخص في الصين مع وصول إعصار «دولفين»

أجلت السلطات الصينية أكثر من مليون شخص من منازلهم في مناطق شرقي البلاد، بينها مدينة شنغهاي، مع وصول إعصار «دولفين» إلى اليابسة، متسببًا في أمطار غزيرة واضطراب واسع في حركة النقل، فيما تتواصل التحذيرات من الفيضانات والانهيارات الأرضية مع تحرك العاصفة شمالًا.

وألغيت نحو ألف رحلة جوية في شنغهاي وحدها، الإثنين، بالتزامن مع اضطراب خدمات النقل في مناطق واسعة من شرق الصين.

ورغم خفض السلطات تصنيف «دولفين» إلى عاصفة مدارية، فإن التحذيرات من الأمطار الغزيرة والسيول والفيضانات ومخاطر الانهيارات الأرضية مستمرة حتى الأربعاء.



رياح تصل إلى 150 كيلومترًا في الساعة

وكانت السلطات الصينية قد أصدرت أعلى مستوى من التحذير، وهو الإنذار الأحمر، مع اقتراب الإعصار، الذي وصفته بأنه أقوى عاصفة تضرب الصين خلال العام الحالي.

وبحسب السلطات المختصة بالأرصاد الجوية، بلغت سرعة الرياح القصوى المصاحبة للإعصار نحو 150 كيلومترًا في الساعة عندما وصل إلى اليابسة في مدينة يوهوان بمقاطعة تشجيانغ عند الساعة 17:30 بالتوقيت المحلي، الأحد، قبل أن يصل إلى اليابسة مجددًا في مدينة ونتشو بعد نحو ساعة.

وتوقعت الأرصاد هطول أمطار غزيرة الإثنين في مقاطعات شاندونغ وخنان وهوبي وآنهوي وجيانغسو وتشجيانغ، إضافة إلى مدينة شنغهاي.



إغلاق مناطق سياحية شهيرة

وحثت السلطات السكان على تجنب الأنشطة الخارجية، فيما أُغلقت عدة مواقع سياحية بارزة بصورة مؤقتة، بينها أجزاء من متنزهي «ديزني لاند» و«ليغولاند»، إلى جانب عدد من منصات المشاهدة المطلة على منطقة «البوند» الشهيرة في شنغهاي.

وأظهرت وسائل إعلام رسمية مشاهد لمياه الأمطار وهي تغمر الطوابق الأرضية لبعض المحلات في منطقة الامتياز الفرنسي السابقة في شنغهاي، بينما اضطر بعض السكان إلى السير في مياه غمرت الشوارع.

وأفادت وسائل إعلام صينية رسمية بفقدان طفل يبلغ من العمر 9 سنوات في مدينة ونلينغ بمقاطعة تشجيانغ، بعد أن جرفته المياه إلى البحر، فيما لم تعلن السلطات الصينية حتى الآن عن سقوط ضحايا جراء الإعصار داخل البلاد.

وتشير توقعات الأرصاد إلى إمكانية هطول ما بين 250 و500 مليمتر من الأمطار في أجزاء من تشجيانغ خلال الأيام القادمة.

إجلاء مئات الآلاف في تشجيانغ

وفي عاصمة تشجيانغ، هانغتشو، قررت السلطات إعفاء السائقين الذين يبحثون عن أماكن آمنة من رسوم مواقف السيارات في جميع مواقف السيارات العامة، في ظل الرياح القوية وارتفاع مخاطر الفيضانات.

وفي مدينة ونتشو، أجلت السلطات نحو 900 ألف شخص، وفتحت أكثر من ألف مركز إيواء لاستقبال السكان، بينما جرى إجلاء نحو 390 ألف شخص من منازلهم في مدينة تايتشو.

وفي مقاطعة فوجيان الساحلية، علقت السلطات البحرية عشرات خطوط عبّارات الركاب، كما أوقفت أكثر من 100 مشروع إنشاءات بحرية، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات العاصفة.

إعصار قطع مسافة استثنائية

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية «CCTV» بأن الإعصار قطع مسافة بلغت نحو 6 آلاف كيلومتر قبل وصوله إلى اليابسة، وهي مسافة تشير، بحسب التقييمات الرسمية، إلى أن عمر العاصفة كان أطول بأكثر من ثلاثة أضعاف متوسط عمر الأعاصير المعتادة.

كما أشارت إلى أن «دولفين» يتمتع بنطاق دوران واسع وقدرة مرتفعة على إنتاج الأمطار الغزيرة.

تحذيرات من معلومات مضللة

وبالتزامن مع انتشار مقاطع وصور مرتبطة بالإعصار على الإنترنت، حذرت السلطات الصينية من تداول معلومات مضللة بشأن تداعيات العاصفة.

وأفادت وسائل إعلام رسمية بتوقيف شخصين على خلفية نشر محتوى اعتبرته السلطات مضللًا. ومن بينهما رجل يبلغ 60 عامًا، اتُهم باستخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقطع فيديو زائف يزعم سقوط شخص من مبنى في شنغهاي خلال العاصفة.

كما أُوقف رجل آخر يبلغ 32 عامًا بعد إعادة تحرير مقاطع مصورة للإعصار منشورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة اعتبرتها السلطات مضللة.

تداعيات «دولفين» تتجاوز الصين

وكان إعصار «دولفين» قد تسبب في أمطار غزيرة بالفلبين وأجزاء من شمال تايوان وجزيرة أوكيناوا اليابانية، قبل وصوله إلى الصين.

وفي الفلبين، أعلنت السلطات وفاة 8 أشخاص جراء الأمطار الموسمية الغزيرة التي صاحبت «دولفين» وعواصف أخرى خلال الأسبوع، فيما لجأ أكثر من 7 آلاف شخص إلى مراكز إيواء في أنحاء البلاد.

أما في أوكيناوا، فأصيب 5 مسنين بإصابات غير مهددة للحياة، وفق حكومة المحافظة، بينهم 3 أشخاص سقطوا بسبب شدة الرياح.

وفي هونغ كونغ، سجل مرصد الطقس درجة حرارة قياسية بلغت 36.9 درجة مئوية الأحد، بعدما دفعت العاصفة كتلًا هوائية دافئة باتجاه المدينة.

وتشهد منطقة غرب المحيط الهادئ عادة موسم الأعاصير بين مايو وأكتوبر، فيما يشير خبراء إلى أن ظاهرة «إل نينيو» القوية هذا العام قد تسهم في زيادة شدة بعض الأعاصير.

وتواصل السلطات الصينية مراقبة مسار «دولفين» وتداعياته، مع استمرار التحذيرات من الأمطار الغزيرة والسيول والفيضانات والانهيارات الأرضية في عدد من المناطق خلال الأيام القادمة.