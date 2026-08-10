في واحدة من أكثر الجرائم دموية في الكويت، تحولت رحلة هادئة في منطقة «كبد» إلى مسرح لجريمة مروعة راح ضحيتها شخصان تربطهما قرابة وصداقة بالجاني، قبل أن تنتهي المغامرة بسقوط درامي على الحدود البرية أثناء محاولة الفرار.

بدأت الفاجعة بتلقي الأجهزة الأمنية في الكويت بلاغاً عاجلاً يفيد بوقوع اعتداء دموي غامض داخل أحد «الجواخير» بمنطقة كبد التابعة لمحافظة الجهراء. وما إن وصلت فرق البحث والتحري إلى الموقع برفقة الأدلة الجنائية، حتى صُدم الجميع بالعثور على جثتي مقيمين فارقا الحياة متأثرين بإصابات بالغة نتيجة التعرض للطعن، بينما عُثر على أداة الجريمة ملقاة بالقرب من مسرح الدم.

لم تهدر الأجهزة الأمنية الكويتية دقيقة واحدة، حيث أطلق قطاع الأمن الجنائي ومباحث الجهراء عملية تتبع واسعة النطاق لجمع الاستدلالات وكشف خيوط الجريمة المعقدة، والتي أسفرت سريعاً عن تحديد هوية المتهم الرئيسي (وهو مقيم مصري أقدم على ارتكاب جريمته بحق عمه وصديقه في ظروف غامضة).

وفي تنسيق أمني فائق السرعة مع الإدارة العامة لأمن الحدود البرية في الكويت، تم رصد الجاني بدقة أثناء محاولته اليائسة للتسلل والهروب خارج الكويت متخفياً عبر التسلل من السياج الحدودي في منطقة الرتقة.

وخلال لمح البصر، أحكم رجال الأمن في الكويت قبضتهم عليه متلبساً بمحاولة الفرار، ليتم إسقاطه في قبضة العدالة واقتياده إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه.