صعّدت مليشيا الحوثي هجماتها على مناطق خاضعة للحكومة اليمنية، باستهداف مدينة المخا ومينائها ومناطق في الحديدة وتعز، وسط أنباء عن سقوط قتلى وجرحى، فيما تحدثت وسائل إعلام يمنية عن إحباط محاولة اغتيال بصاروخ باليستي استهدفت مقر إقامة مسؤول في مدينة الخوخة.



وأفادت وسائل إعلام يمنية، نقلاً عن مصدر طبي، بمقتل 7 أشخاص وإصابة نحو 35 آخرين جراء قصف حوثي استهدف ميناء المخا وتجمعات سكنية.



وفي السياق ذاته، قال متحدث عسكري يمني إن الهجوم الحوثي على ميناء المخا أسفر عن مقتل 7 أشخاص.



صاروخان باليستيان باتجاه المخا



وبحسب ما أوردته «العربية»، رُصد إطلاق صاروخين باليستيين من شرق تعز باتجاه المخا، فيما أفاد مراسلها بأن أحد الصواريخ الحوثية استهدف سكن موظفي مستشفى ميداني في المدينة.



كما استهدفت المليشيا رصيف ميناء المخا بزورق مفخخ، في تصعيد متزامن مع الهجمات الصاروخية التي تعرضت لها المدينة.



انفجاران يهزان تعز



وامتدت التطورات إلى مدينة تعز، إذ أفادت وسائل إعلام يمنية بسماع دوي انفجارين عنيفين في المدينة، بالتزامن مع التصعيد الحوثي في مناطق الساحل الغربي.



ولم تتضح على الفور طبيعة الانفجارين أو حجم الخسائر الناجمة عنهما.



قطع الإنترنت عن الخوخة وحيس



وفي الحديدة، أفادت مصادر إعلامية بأن مليشيا الحوثي قطعت خدمة الإنترنت عن مديريتي الخوخة وحيس، بالتزامن مع العمليات العسكرية والتوتر المتصاعد في المنطقة.



كما تحدثت وسائل إعلام يمنية عن نجاة محافظ الحديدة من محاولة اغتيال حوثية بصاروخ باليستي استهدف مقر إقامته في الخوخة.



هجمات متزامنة وتصعيد ميداني



وتشير المعطيات الواردة من وسائل الإعلام اليمنية إلى أن الهجمات جاءت بصورة متزامنة وشملت استخدام صواريخ باليستية وزورق مفخخ، واستهدفت ميناء المخا ومناطق سكنية، بالتوازي مع تطورات أمنية في الخوخة وحيس وتعز.



وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر الميداني في الساحل الغربي اليمني، فيما لم تتضح بعد الحصيلة النهائية للخسائر أو الأضرار الناجمة عن الهجمات.