دخلت الإيجارات السكنية في السعودية منعطفاً جديداً بعد تنظيم القطاع من التشوّهات السابقة التي ظلت لعقود تؤرق طرفي العلاقة التعاقدية.

أتاحت منصة «إيجار» سلوك المستأجر والمؤجر، بعد إطلاق خدمة مؤشر السلوك الإيجاري، التي تهدف إلى رفع مستوى الشفافية وتعزيز الثقة في السوق العقارية، من خلال إصدار تقرير يوثق السلوك الإيجاري للمستأجر طوال فترة تعامله عبر الشبكة، بما يساعد على بناء قرارات تأجيرية تستند إلى بيانات دقيقة وموثوقة، ويعزز الالتزام بالعقود ويحفظ حقوق جميع أطراف العلاقة الإيجارية، ويساعد على الحد من المماطلة والإخلال بالالتزامات التعاقدية، ويرتكز المؤشر على 5 معايير رئيسية تشمل الانتظام في سداد الأجرة، واستمرارية العلاقة التعاقدية، والموثوقية المالية، وجودة التواصل مع المؤجر والوسيط العقاري، والالتزام بالأنظمة والتعليمات، بما يسهم في قياس السلوك الإيجاري بصورة موضوعية ورفع كفاءة التعاملات في القطاع.



وكانت منصة «سكني» أتاحت خدمة المؤشر الإيجاري، التي تمكن المستأجر من الاطلاع على متوسط أسعار الإيجارات في مختلف مدن السعودية، وصولاً إلى مستوى الأحياء، بما يساعده على معرفة القيمة الإيجارية العادلة قبل إبرام العقد، ويحد من الوقوع في المبالغة بالأسعار أو محاولات التضليل، كما يعزز الشفافية في السوق العقارية، ويتيح للمؤجر والمستأجر الاستناد إلى بيانات موثوقة عند التفاوض على القيمة الإيجارية.