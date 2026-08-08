في كشف طبي جديد يسلط الضوء على الرابط الخفي بين النفس والجسد، فجرت دراسة حديثة مفاجأة صادمة حول التأثير المباشر والمدمر للحالة النفسية على صحة الفم والأسنان، مؤكدة أن ما تشعر به من حزن وتوتر قد يكون السبب الحقيقي خلف تدهور ابتسامتك.

شملت الدراسة تحليل بيانات 650 شخصاً بالغاً، جرى تقييم مستويات الاكتئاب والقلق لديهم عبر أدوات قياس طبية معتمدة دولياً (مثل PHQ-9 وGAD-7 وOHIP-14)، لتسفر النتائج عن علاقة طردية مرعبة: فكلما زادت حدة القلق والحزن، تراجعت صحة الأسنان واللثة وتأثرت جودة الحياة اليومية للمرضى، خصوصاً لدى أصحاب الحالات الحادة ومن تجاوزوا سن 45 عاماً.

كيف تدمر المشاعر الفم والأسنان بيولوجياً؟

أوضح الخبراء ماهية خبايا الكواليس العلمية والبيولوجية التي تجعل المشاعر السلبية تفتك بالأسنان:

انهيار المناعة: التوتر والقلق المستمران يتسببان في خلل هرموني وضرر بامتصاص الفيتامينات، ما يضعف المناعة ويجعل الفم بيئة خصبة للبكتيريا وأمراض اللثة.

صرير الأسنان الصامت: يعاني الأشخاص المضطربون نفسياً من ظاهرة «صرير الأسنان» اللاإرادي (تطاحن الأسنان أثناء النوم أو الضغط)، وهو ما يؤدي إلى تآكلها وتهشمها مع الوقت.

تغير الرعاية الذاتية: تساهم المشاعر السلبية في إهمال النظافة الشخصية اليومية للأسنان، ما يعجل بظهور التسوس وتراكم الجير.

دفعت هذه النتائج الباحثين لدعوة أطباء الأسنان إلى ضرورة أخذ الحالة النفسية للمريض في الاعتبار، وإدراج تقييم القلق والاكتئاب ضمن خطط العلاج الوقائية، تأكيداً على أن حماية الأسنان تبدأ أحياناً من الرعاية بالعقل والمشاعر.