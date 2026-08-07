أحبطت قوات المقاومة الوطنية أحد فصائل الجيش اليمني اليوم (الجمعة)، عملية لاستهداف سفينة نفطية في البحر الأحمر بزورق مفخخ.

وأوضح الإعلام العسكري للمقاومة الوطنية أن الدوريات البحرية رصدت زورقاً يتحرك بسرعة غير طبيعية ويقترب من المنطقة المحظورة المقابلة لمحطة كهرباء المخا، وتعاملت معه بالسلاح المناسب، مشيراً إلى أن قوة انفجاره وما تصاعد منه من دخان يكشف أن الزورق كان مفخخاً.

من جهة ثانية، أدانت مؤسسة تمكين المرأة اليمنية (YWEF) الهجمات الحوثية التي طالت الأعيان المدنية في منطقة نجران جنوب السعودية، والتي أدت إلى إصابة 11 مدنياً، بينهم طفل، ومقيمون من جنسيات يمنية ومصرية وباكستانية، في اعتداء خطير.

وحذرت من تداعيات الأعمال الإرهابية واستمرار إطلاق الصواريخ والمسيّرات باتجاه محافظة مأرب في اليمن التي يقطنها أكثر من مليوني نسمة وتؤوي واحداً من أكبر تجمعات النازحين في اليمن.

وأوضحت أن التصعيد العسكري الخطير الذي نفذته المليشيا الحوثية امتد إلى مناطق وأعيان مدنية خارج اليمن، بالتزامن مع اعتداءات طالت الملاحة التجارية في البحر الأحمر.

موجة جديدة من العنف

واعتبرت مؤسسة تمكين أن هذه الهجمات تمثل نقضاً خطيراً لحالة التهدئة القائمة، ومحاولة واضحة من المليشيا الحوثية لإعادة إشعال الحرب وجر اليمن والمنطقة إلى موجة جديدة من العنف، ونسف الجهود الأممية والمساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى وقف نزيف الدم والدفع نحو تسوية سياسية تنهي سنوات الحرب والمعاناة.

ضحايا الهجوم الإرهابي

ولفتت إلى ما نفذته المليشيا من هجمات مكثفة باستخدام ثمانية صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة استهدفت مواقع في الرويك والثنية بمحافظة مأرب، واللواء 23 مشاة في منطقة العبر بمحافظة حضرموت قرب منفذ الوديعة، وما أسفر عنها في استشهاد 17 من أفراد القوات المسلحة وإصابة آخرين.