خرج نادي النصر عبر حسابه الرسمي برسالة تتجاوز الإعلان عن مباريات أغسطس، عندما كتب: «وُضعت الصعاب لنا.. ونواجهها بكم».



العبارة مباشرة؛ النصر يقول إن الصعوبات وُضعت في طريقه، في توقيت عاش خلاله النادي تعطيلاً في ملفات التسجيل والاستدامة المالية، وتأخراً في إكمال صفقاته وتجهيز قائمته قبل انطلاق الموسم.



النادي لم يقل «واجهنا صعوبات»، وإنما اختار «وُضعت الصعاب لنا»، والفارق كبير؛ الأولى تصف ظروفاً، والثانية تشير إلى فعلٍ وقع على النادي.



الرسالة جاءت قبل أيام من أول ظهور لحامل اللقب في 15 أغسطس، وبعد صيف تحولت فيه إجراءات التسجيل والملفات المالية إلى العنوان الأبرز حول النصر، رغم عمل الجهاز الرياضي على تجهيز الفريق مبكراً.



وفي مقابل تلك الصعاب، أعلن النصر سلاحه: جماهيره، وكتب: «أما نحن فسلاحنا مدرج عظيم وفي».



النصر وضع القضية أمام الجميع بجملة واحدة، وترك السؤال مفتوحاً: إذا كانت الصعاب قد «وُضعت» أمام حامل اللقب.. فمن وضعها؟ ولماذا؟