دشن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء اليوم (الجمعة) ملعبه الجديد في مركز الماجدية الرياضي بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، شمال الرياض، بإجراء أول حصة تدريبية على أرضية الملعب العشبي.



وجاء المران الأول للزعيم بعد عودة الفريق من معسكر النمسا وانتهاء الإجازة القصيرة التي منحها المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي للاعبين، وذلك ضمن المرحلة الأخيرة من الاستعدادات للموسم الجديد 2026-2027.



وتركزت التدريبات على رفع المعدل اللياقي وتناسق الحركة، إلى جانب تمارين فنية وتكتيكية خفيفة تحت إشراف الجهاز الفني، وسط حضور جميع اللاعبين المتاحين في أجواء حماسية واحتفالية تزامنت مع افتتاح المنشأة الجديدة.