أوقف نادي الهلال مفاوضاته مع برشلونة الإسباني للتعاقد مع لاعب الوسط مارك كاسادو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بحسب ما أوردته صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية.

الفجوة المالية تعطل الصفقة

وأوضحت الصحيفة أن الهلال قدم عرضاً إلى برشلونة في يوليو الماضي للتعاقد مع كاسادو، إلا أن النادي الكتالوني رفض العرض، مشترطاً الحصول على مبلغ يقارب 40 مليون يورو، وهو ما تتحفظ عليه إدارة الهلال، ومنذ ذلك الحين توقفت المفاوضات بين الناديين.

علاقة كاسادو والهلال «ممتازة»

وأضافت أن العلاقة بين كاسادو والهلال ممتازة، كما أن المحادثات الشخصية بين الطرفين متقدمة، لكن الفجوة بين الناديين لا تزال تعيق التوصل إلى اتفاق.

اهتمام أوروبي دون تحرك رسمي

ويحظى كاسادو باهتمام واسع في أوروبا، حيث تراقب أندية من الدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي والدوري الألماني وضعه عن كثب، لكن لم يتقدم أي نادٍ بعرض رسمي حتى الآن.