أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم (الخميس)، تعاقده رسمياً مع النجم الإيفواري الشاب يان ديوماندي، قادماً من لايبزيغ الألماني.

عقد طويل

وقال النادي الإسباني في بيان عبر موقعه الرسمي: «توصل نادي ريال مدريد إلى اتفاق مع لايبزيغ لانتقال يان ديوماندي إلى ريال مدريد حتى 30 يونيو 2033».

صفقة تاريخية

ولم يكشف نادي ريال مدريد قيمة الصفقة، لكن صحيفة «ماركا» الإسبانية ذكرت أن النادي الملكي سيدفع لنادي لايبزيغ مبلغاً ثابتاً قدره 125 مليون يورو، إلى جانب 15 مليون يورو كمكافآت، ليصبح ديوماندي أغلى صفقة في تاريخ ريال مدريد، وكذلك أغلى صفقة بيع للاعب أفريقي.

أرقام لافتة

وكان الجناح الإيفواري، البالغ من العمر 19 عاماً، أحد أبرز نجوم كأس العالم الأخيرة، كما تألق مع لايبزيغ في الموسم الماضي بتسجيل 13 هدفاً وصناعة 9 تمريرات حاسمة، إضافة إلى تصدره قائمة لاعبي الدوري الألماني من حيث عدد المراوغات الناجحة.