أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، الأربعاء، بلاغًا متأخرًا عن حادث بحري وقع على بعد نحو 9 أميال بحرية جنوب شرقي منطقة كمزار في سلطنة عُمان، تزامن مع سماع دوي انفجارين أثناء عبور ناقلة نفط مضيق هرمز، دون تسجيل إصابات أو أضرار بيئية، في وقت تصاعدت فيه التحذيرات الملاحية وسط تجدد الجدل بشأن مستقبل الملاحة في المضيق الاستراتيجي.

بلاغ متأخر عن حادث بحري

أوضحت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغًا متأخرًا عن وقوع حادث في المياه الواقعة على بعد نحو 9 أميال بحرية جنوب شرقي كمزار، إحدى المناطق المطلة على مضيق هرمز، قبل أن تكشف تفاصيل الواقعة عبر سلسلة من التحديثات المتلاحقة.

ربان الناقلة: انفجاران أثناء العبور

ووفق الهيئة، أبلغ ربان ناقلة نفط عن سماع دوي انفجارين أثناء عبور السفينة مضيق هرمز، فيما أكدت أن الناقلة وطاقمها لم يتعرضوا لأي أضرار، وأن الحادث لم يسفر عن أي تلوث أو أضرار بيئية.

الطاقم بخير ولا أضرار بيئية

وأكدت الهيئة البريطانية أن جميع أفراد الطاقم بخير، وأن الناقلة واصلت رحلتها دون تسجيل أضرار هيكلية أو بيئية، في مؤشر على أن الانفجارين لم يؤثرا في سلامة السفينة أو حركة الملاحة المباشرة.

دعوة عاجلة للسفن

ودعت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية جميع السفن العابرة للمنطقة إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه أو حوادث مماثلة، في ظل استمرار التوترات الأمنية في الممر البحري الأهم لنقل الطاقة عالميًا.

10 سفن عبرت المضيق خلال 24 ساعة

وفي تحديث منفصل، أفادت بيانات ملاحية بأن 10 سفن عبرت مضيق هرمز خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، رغم استمرار التوترات الأمنية في المنطقة، ما يعكس استمرار حركة الملاحة عبر الممر الحيوي.

تطورات متزامنة مع مفاوضات حساسة

وتأتي هذه التطورات في وقت كشف فيه مصدر إيراني كبير ومسؤولان إقليميان لوكالة «رويترز» عن مقترح اتفاق يجري بحثه بين إيران وسلطنة عُمان للمساعدة في إنهاء الحرب الدائرة منذ خمسة أشهر بين طهران والولايات المتحدة.

وبحسب المصادر، يتضمن المقترح منح إيران دورًا في تنظيم حركة السفن الداخلة إلى الخليج عبر مضيق هرمز، وهو ما أثار جدلًا واسعًا نظرًا للأهمية الإستراتيجية للممر الذي تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط العالمية.

واشنطن ترفض سيطرة إيران على المضيق

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد تحدث في وقت سابق عن قرب التوصل إلى اتفاق يسمح بإعادة فتح المضيق بصورة كاملة، إلا أن مسؤولين أمريكيين أكدوا في المقابل أن واشنطن لن توافق على أي ترتيبات تمنح إيران السيطرة على حركة الملاحة في مضيق هرمز، باعتباره أحد أهم الممرات التجارية وإمدادات الطاقة في العالم