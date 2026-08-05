قلّد نائب أمير منطقة الجوف الأمير متعب بن مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، في مكتبه اليوم(الأربعاء)، مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء صالح بن عبدالرحمن العمري، رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر الملكي بترقيته إلى رتبة لواء.



وهنأ نائب أمير منطقة الجوف اللواء العمري بهذه الثقة الملكية، متمنيًا له التوفيق والسداد في أداء مهمات عمله، وأن تكون الترقية حافزًا لبذل المزيد من العطاء في خدمة الدين ثم الملك والوطن.



من جانبه، أعرب اللواء صالح العمري عن شكره للقيادة على هذه الثقة الملكية، ولأمير منطقة الجوف ونائبه على دعمهما وتوجيهاتهما، سائلًا الله العلي القدير أن يعينه ويوفقه لخدمة الدين ثم المليك والوطن.