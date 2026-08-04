أسفرت حملة ميدانية مشتركة نفذتها أمانة محافظة جدة عن ضبط 18 مستودعاً مخالفاً داخل مجمع مغلق جنوب المحافظة، شملت مستودعات للملابس والأثاث والعسل والعطارة والمواد الغذائية ومنتجات تحمل ادعاءات طبية، وذلك بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة.

وكشفت الحملة تنوع الأنشطة المخالفة داخل المجمع المغلق الذي استُغل لتخزين وتداول منتجات وسلع بطرق مخالفة، وشملت المواقع المضبوطة 9 مستودعات للملابس، ومستودعين لإنتاج العسل، ومستودعين للأثاث والموبيليا، إضافة إلى مستودع للمواد الغذائية، ومستودع لإكسسوارات الجوالات، ومستودع لتخزين مستحضرات تحمل ادعاءات طبية، وآخر للعطارة، فيما باشرت الفرق الميدانية اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين بالتنسيق مع الجهات المشاركة.



وجاءت الحملة ضمن جهود أمانة جدة ممثلة في وكالة البلديات الفرعية، وبمتابعة الإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية، بمشاركة وزارة التجارة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والدفاع المدني، والضبط الميداني في إطار جهود الأمانة لتعزيز الامتثال للاشتراطات والأنظمة البلدية وحماية السكان.

ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات تتعلق بالمخالفات البلدية عبر تطبيق «بلدي» أو مركز البلاغات الموحد (940)، بما يسهم في سرعة معالجة البلاغات ورفع مستوى الامتثال.