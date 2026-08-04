في مشهد مأساوي حوّل خلافاً عائلياً إلى فاجعة إنسانية، شهد أحد مخيمات النازحين في محافظة حجة شمال غربي اليمن حادثة دامية، بعدما ألقى رجل قنبلة يدوية داخل ملجأ تقيم فيه أسرة زوجته، ما أسفر عن سقوط ضحايا من الأطفال وإصابة آخرين.

ووفقاً لمصادر محلية، وقعت الحادثة في مديرية عبس جنوب غربي محافظة حجة، عندما توجّه الزوج النازح إلى ملجأ يضم أفراداً من أسرة عمه ووالد زوجته، خلال اجتماع كان مخصصاً لمناقشة الخلاف القائم بينه وبين زوجته ومحاولة الوصول إلى حل.

لكن النقاش انتهى بطريقة مأساوية، بعدما أقدم الرجل على إلقاء قنبلة يدوية داخل الملجأ، ما أدى إلى مقتل طفل يبلغ من العمر 10 أعوام، وطفلة لم تتجاوز عامها الثاني، إضافة إلى إصابة شخصين آخرين، أحدهما منفذ الهجوم نفسه.

وأشارت المصادر إلى أن الأجهزة الأمنية في مديرية عبس تمكنت من ضبط المتهم عقب وقوع الحادثة، وبدأت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه تمهيداً لإحالته إلى الجهات القضائية المختصة.