في الوقت الذي تحولت نزهة سباحة هادئة في أحد أنهار فلوريدا إلى مأساة انتهت بمقتل امرأة ثلاثينية، عاشت عائلة في الهند ليلة من الرعب بعدما وجدت نفسها وجهاً لوجه مع تمساح داخل منزلها.

في ولاية فلوريدا، لقيت بريتاني كلارك (31 عاماً)، مصرعها إثر هجوم تمساح أثناء السباحة في نهر إيكونلوكهاتشي، بعدما تعرضت لإصابات بالغة أدت إلى بتر شبه كامل في ذراعيها، وفقاً لتقرير الطب الشرعي.

وكانت كلارك تسبح برفقة صديقها وعدد من أصدقائها عندما باغتها التمساح في مياه لم يتجاوز عمقها متراً واحداً، في هجوم مفاجئ لم تتمكن من النجاة منه.

وقال تشاد ويبر، من هيئة فلوريدا لحماية الأسماك والحياة البرية، إن المجموعة لم تقم بأي سلوك استفزازي تجاه التمساح قبل وقوع الحادث، موضحاً أن صديق الضحية حاول طلب المساعدة عبر خدمات الطوارئ، لكنها فارقت الحياة أثناء نقلها إلى المستشفى.

وكشف تقرير تشريح الجثة أن الوفاة نجمت عن إصابات شديدة بسبب صدمات حادة في الأطراف العلوية، موضحاً أن الهجوم تسبب في بتر شبه كامل لذراعها اليسرى من منطقة الكتف، إضافة إلى إصابة بالغة في ساعدها الأيمن.

وعقب الحادث، أعلنت السلطات العثور على تمساحين بالقرب من موقع الهجوم والتعامل معهما ضمن إجراءات التحقيق، فيما عبّر صديق الضحية عن حزنه الشديد لفقدانها عبر رسالة مؤثرة، بينما وصفها والدها بأنها كانت إنسانة محبة للطبيعة والآخرين، ووجه الشكر لكل من حاول إنقاذها.

وفي حادثة أخرى بعيدة آلاف الكيلومترات، عاش سكان منزل في ولاية غوجارات الهندية لحظات من الذعر بعدما اكتشفوا وجود تمساح يبلغ طوله نحو سبعة أقدام داخل حمام المنزل خلال ساعات الليل.

وبحسب موقع «إنديان توداي»، بدأ الأمر عندما استيقظ صاحب المنزل على نباح كلابه بشكل غير معتاد، ليتوجه إلى الحمام ويجد التمساح بداخله، قبل أن يسارع أفراد الأسرة إلى إبلاغ إدارة الغابات.

ووصل فريق متخصص إلى المكان، وتمكن بعد نحو ساعة من السيطرة على الحيوان وإخراجه من المنزل دون وقوع إصابات، قبل نقله وإطلاقه في بركة قريبة.

وأوضح مسؤولو إدارة الغابات أن ظهور التماسيح في المناطق السكنية يزداد خلال موسم الأمطار، إذ تؤدي زيادة منسوب المياه في البرك والمسطحات المائية إلى دفعها لمغادرة موائلها الطبيعية بحثاً عن الغذاء أو هرباً من ظروف الفيضانات.