أعلنت قوات الفرقة الأولى للطوارئ اليوم (الإثنين) القبض على مطلوبين أمنياً في منطقة العبر بحضرموت وضبط مصنع للمتفجرات.



وأوضحت القوات الأمنية أن عدداً من الوحدات الأمنية نفذت عملية أمنية نوعية بمديرية العبر في حضرموت بالتنسيق مع النيابة والسلطة المحلية والجهاز المركزي لأمن الدولة، واستهدفت منزل المدعو علي عبدالله بن هفتان الصيعري، المعروف حركياً لدى أمن ومخابرات مليشيا الحوثي باسم أبو زامل، بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، لافتة إلى أن التحريات الأمنية أكدت أن الموقع يستخدم لتصنيع المتفجرات والعبوات الناسفة، وإيواء مطلوبين أمنياً، وإدارة أنشطة مرتبطة بأعمال تخريبية وإرهابية، مستغلاً طبيعة المنطقة المفتوحة على 4 محافظات: الوادي والصحراء بحضرموت وشبوة، ومأرب والجوف.

معدات وممنوعات مضبوطة.

وذكرت القوات في بيانها أن المعلومات الأمنية تؤكد استخدام الموقع في التخطيط والإعداد لعمليات استهدفت خطوط الإمداد على الخط الدولي، إضافة إلى ارتباطه بعدد من القضايا الجنائية والأمنية، بينها استهداف منتسبين في القوات المسلحة، وممارسة أنشطة الاتجار بالمواد الممنوعة.

ألغام ومتفجرات حوثية في المنزل الذي تمت مداهمته.

وكشفت القوات في بيانها أن العملية أدت إلى إلقاء القبض على أحد المطلوبين أمنياً، المتورط في قضايا حرابة وأعمال إرهابية منذ نحو 15 عاماً، إضافة إلى ضبط نجل صاحب المنزل، فيما تمكنت القوة من ضبط معمل لتصنيع المتفجرات وعدد من العبوات الناسفة الجاهزة للاستخدام، وكميات من الأسلحة والمعدات العسكرية، والنواظير الليلية، إضافة إلى مواد مخدرة.

مخدرات ضمن المضبوطات.

وذكر البيان أن الفريق الهندسي المختص باشر تنفيذ الإجراءات الفنية اللازمة، حيث تم تحريز وتأمين العبوات الناسفة والمضبوطات وفق الإجراءات الأمنية المعتمدة، تمهيداً لاستكمال التحقيقات وإحالة القضية إلى الجهات القضائية المختصة.



وقالت قيادة الفرقة الأولى قوات الطوارئ اليمنية إن هذه العملية تأتي في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الإرهاب وتعقب العناصر المطلوبة أمنياً وتجفيف منابع الأنشطة الإرهابية، بالتنسيق مع مختلف الأجهزة العسكرية والأمنية، بما يعزز الأمن والاستقرار ويحافظ على سلامة المواطنين.



وشددت القيادة على استمرار العمليات الأمنية والاستخباراتية وفقاً للقانون، ومواصلة ملاحقة كل من يثبت تورطه في أعمال تمس أمن الوطن واستقراره، مؤكدة أن جميع المضبوطات والمتهمين سيخضعون للإجراءات القانونية والقضائية المختصة.