أنهت إدارة نادي النصر بشكل رسمي التوقيع مع اللاعب البرتغالي سامو كوستا، لاعب ريال مايوركا، استعداداً لانطلاق الموسم الجديد من دوري روشن السعودي.



وكشف مصدر لـ«عكاظ» أن اللاعب أصبح نصراوياً بعد الاتفاق على جميع بنود العقد، في انتظار استكمال الإجراءات الرسمية والإعلان النهائي عن التعاقد.



يذكر أن كوستا وصل عصر (الإثنين) إلى مدينة لشبونة تمهيداً للانضمام إلى معسكر النصر المقام حالياً في البرتغال. وسيكون سامو كوستا أولى صفقات النصر خلال سوق الانتقالات الصيفية، ضمن خطة الإدارة لتدعيم صفوف الفريق بعناصر مميزة قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد، تحت قيادة الجهاز الفني.



يأتي تحرك الإدارة النصراوية في إطار السعي لتعزيز خط الوسط بعنصر يمتلك الجودة الفنية والخبرة الأوروبية، في ظل استعدادات الفريق لانطلاق الموسم الجديد ورغبة الجهاز الفني في تدعيم القائمة بعناصر قادرة على تقديم الإضافة.



سامو كوستا، البالغ من العمر 25 عاماً، ويعد من أبرز لاعبي الوسط البرتغاليين الصاعدين في السنوات الأخيرة. بدأ مسيرته في أكاديمية سبورتينغ لشبونة ثم خاض تجربة احترافية في إسبانيا مع ألميريا، ولفت الأنظار بقدراته في الافتكاك وبناء الهجمات والانضباط التكتيكي. انتقل بعدها إلى ريال مايوركا وأصبح إحدى الركائز الأساسية في الفريق.



يمتاز كوستا بقدرته على اللعب في أكثر من مركز في خط الوسط، سواء كلاعب ارتكاز دفاعي أو محور متقدم، كما يتميز بقوته البدنية ودقته في التمرير وقدرته على استعادة الكرة، وهي الصفات التي جعلته يحجز مكاناً في صفوف المنتخب البرتغالي الأول خلال السنوات الأخيرة. خاض اللاعب أكثر من 100 مباراة رسمية سجل خلالها 8 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة، ليؤكد مكانته كإحدى الركائز الأساسية في تشكيلة مايوركا.