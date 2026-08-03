دشّن حكام دوري روشن السعودي للمحترفين، معسكرهم الإعدادي المقام في مدينة فيتوريا الإسبانية، والذي يستمر حتى 9 أغسطس الجاري، ضمن برنامج الإعداد الفني والبدني استعدادًا لانطلاق الموسم الرياضي 2026-2027.



ويشارك في المعسكر (43) حكمًا، بواقع (14) حكم ساحة و(29) حكمًا مساعدًا، حيث يتضمن البرنامج عددًا من المحاضرات النظرية والتطبيقات العملية التي تغطي المحاور التحكيمية، من أبرزها: تعديلات قانون كرة القدم، والتدريب على تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، ولمسة اليد، والمخالفات التكتيكية، والتمركز وقراءة اللعب، وإدارة المباريات، إلى جانب اختبارات في اللغة الإنجليزية وقوانين اللعبة.



كما يشمل البرنامج تدريبات بدنية داخل الصالة الرياضية وفي الملعب، تركز على القوة، والتناسق الحركي، والجري عالي الشدة، بهدف رفع الجاهزية البدنية والفنية للحكام.



وعلى صعيدٍ متصل، يشارك (11) حكمًا دوليًا في دورة حكام نخبة آسيا التي يقيمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في أوزبكستان، بالتزامن مع معسكر الحكام في إسبانيا، بواقع (7) حكام ساحة ومساعدين، و(4) حكام لتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR).



كما ستقيم لجنة الحكام جلسات عن بُعد للحكام المشاركين في الدورة الآسيوية؛ لضمان اطلاعهم على جميع المحاضرات والمواد العلمية المقدمة في معسكر إسبانيا، وتوحيد الجوانب الفنية وآليات العمل التحكيمي قبل انطلاق الموسم.



ويأتي معسكر الحكام في إسبانيا ضمن البرنامج الزمني للجنة الحكام؛ لضمان الجاهزية القصوى للحكام قبل انطلاق الموسم الرياضي، بما يسهم في تعزيز جودة المنافسات المحلية وتحقيق أعلى المعايير.