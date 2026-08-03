علمت «عكاظ» من مصادر الخاصة أن إدارة الأهلي أبدت اهتمامها في التعاقد مع المدرب الإسباني أرنستو فالفيردي لخلافة الألماني ماتياس يايسله في قيادة الفريق في الموسم الرياضي الجديد.



وكانت آخر المحطات التدريبية للمدرب الإسباني فالفيردي في قيادة أتلتيك بيبلباو، واستقال بنهاية الموسم الماضي، بعد مسيرة استمرت ثلاث فترات تدريبية ما بين موسم 2003 أولاً ومن ثم 2013 والفترة الأخيرة، وسبق لفالفيردي قيادة أندية فياريال وفالنسيا وبرشلونة وحقق لقب كأس السوبر الإسباني (2015)، وكأس ملك إسبانيا (2014)، وتأهل 3 مرات لدوري أبطال أوروبا (2014 و2015 و2025)