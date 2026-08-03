وقع الاتحاد الخليجي لكرة القدم اتفاقية لدعم التحول الرقمي لبطولاته وتطوير منصاته الإعلامية، بما يعزز وصول محتواه إلى الجماهير، ويواكب التطورات في مجال الإعلام الرقمي.



وجرت مراسم التوقيع في الدوحة بحضور الأمين العام للاتحاد الخليجي لكرة القدم جاسم سلطان الرميحي، وعدد من مسؤولي الاتحاد ومسؤولي المنصات الرقمية.



وتهدف الاتفاقية، التي تمتد لـ3 سنوات، إلى تطوير المحتوى الرقمي للاتحاد، ودعم الترويج لبطولاته عبر المنصات الرقمية، والاستفادة من الخبرات المشتركة بما يسهم في تعزيز التفاعل مع الجماهير.



وأكد الأمين العام للاتحاد الخليجي لكرة القدم أن الاتفاقية تأتي ضمن جهود الاتحاد لتطوير منظومته الإعلامية والرقمية، وتوسيع انتشار بطولاته بما يخدم كرة القدم الخليجية.