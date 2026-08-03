عزز الفن العربي حضوره في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، من خلال إنجازات تجمع بين الاستمرارية الموسيقية والانتشار الجماهيري والابتكار الفني، ما يظهر قدرة النجوم العرب على المنافسة وفق معايير عالمية حديثة، بعدما أصبحت قوائم الاستماع والمنصات الرقمية معياراً مهماً لقياس التأثير.

ويتصدر الفنان المصري عمرو دياب المشهد، بتسجيله 64 أسبوعاً في المركز الأول على قائمة «Billboard Arabic Artist 100» للرجال حتى 30 مايو 2026، منها 36 أسبوعاً متتالياً بدأت في أبريل 2025. ويعزز هذا الإنجاز مسيرة الفنان، التي تضمنت فوزه أربع مرات بجائزة «وورلد ميوزك أوورد» عن فئة الفنان الأكثر مبيعاً في الشرق الأوسط.

وفي الحضور النسائي، وثقت الموسوعة بقاء الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب 42 أسبوعاً في صدارة قائمة الفنانات العربيات، فيما قضت أغنيتها «كلام عينيه» 19 أسبوعاً في قمة «Arabic Hot 100»، ما يعكس استمرار تأثير الأغنية رغم مرور سنوات على طرحها.

كما فتح الجيل الجديد مساراً مختلفاً للأرقام القياسية؛ إذ أصبح الفنان السوري الشامي أصغر فنان يتصدر قائمة «Billboard Arabia Hot 100» للرجال، عندما بلغ 22 عاماً و55 يوماً، قبل أن يجمع 14 أسبوعاً في القمة عبر ثلاث أغنيات. وحقق الفنان المغربي ديستانكت 15 أسبوعاً في الصدارة من خلال أغنيتي «لا» و«ياما». وامتدت الإنجازات إلى جوانب فنية أخرى، بعدما دخلت الفنانة اللبنانية نجوى كرم الموسوعة بأطول رداء فني في العالم، بطول 55.7 متر، خلال فعالية في عمّان عام 2023. كما سجلت السورية فايا يونان إنجازاً بوصفها أول موسيقية من الشرق الأوسط تمول أغنيتها الأولى جماهيرياً، بجمع 25 ألف دولار.

وتبرز هذه الأرقام تحول الحضور الفني العربي من الجوائز التقليدية إلى سجلات تقيس الاستماع والاستمرارية والتفاعل، مؤكدة أن الأغنية العربية باتت تتحرك ضمن سوق عالمية تعتمد الأرقام دليلاً على الانتشار والتأثير.