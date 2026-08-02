أنهى الفنان المصري توليت الجدل المثار أخيراً حول خلافه مع الفنانة التونسية لطيفة، بعد نشر مقطع من مكالمة فيديو جمعتهما في أول تواصل علني بينهما منذ اندلاع الخلاف حول اتهامات تشابه الألحان، في رسالة حملت مؤشرات واضحة على انتهاء الأزمة بين الطرفين.

تهانٍ وأجواء ودية

وخلال المكالمة، تبادل الثنائي التهاني على أحدث أعمالهما الفنية، إذ هنأ توليت لطيفة على ألبومها الجديد، بينما أشادت هي بأحدث أغنياته وكليبه، مؤكدة أنها تكن له المحبة منذ سنوات، كما استرجعت آخر لقاء جمعهما خلال إحدى الفعاليات الفنية.

الماسك يثير المزاح

ولم تخل المكالمة من الأجواء المرحة، إذ طلبت لطيفة من توليت أن يكشف عن وجهه ويخلع القناع الذي يظهر به دائمًا، ليرد عليها ضاحكًا بأنه سيتصل بها مجددًا بعد انتهاء المكالمة ولكن هذه المرة دون الماسك.

اللجوء للقضاء

وجاء هذا التواصل بعد أيام من الأزمة التي اندلعت إثر اتهام توليت بالاستعانة بلحن أغنية «في الكام يوم اللي فاتوا» في عمله الجديد، وهو ما دفع لطيفة إلى التلويح باتخاذ إجراءات قانونية، قبل أن تعكس المكالمة الأخيرة أجواءً أكثر هدوءاً بين الطرفين.

على جانب آخر، تواصل لطيفة تحقيق نجاح لافت بألبومها الجديد «شبهي بالمللي»، بعدما تصدرت أغنياته قوائم الأكثر تداولاً في مصر وتونس، محققة تفاعلاً جماهيرياً واسعاً.