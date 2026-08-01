أربك رحيل المدرب الألماني ماتياس يايسله عن قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد، تحضيرات الفريق الذي تنتظره استحقاقات محلية وقارية مهمة، أبرزها كأس القارات للأندية، ودوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري روشن السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين.



وكشفت مصادر «عكاظ» أن الإدارة الرياضية والإدارة التنفيذية بدأت بشكل عاجل دراسة ملفات عدد من المدربين المرشحين لقيادة الفريق، إذ تضم القائمة 13 مدرباً من مدارس تدريبية مختلفة، يجري تقييم سيرهم الذاتية وخبراتهم بما يتوافق مع المشروع الفني للنادي، قبل الاستقرار على الاسم الذي سيتولى المهمة خلال الأيام القادمة.



وكان الأهلي يركز خلال الفترة الماضية على استكمال ملف تدعيم صفوفه، وفي مقدمتها التعاقد مع لاعب محور أجنبي وظهير أيمن محلي، إلا أن رحيل يايسله فرض أولوية جديدة تمثلت في حسم ملف المدرب، لضمان عدم تأثر برنامج الإعداد واستقرار الفريق قبل انطلاق المنافسات الرسمية.



وفي السياق ذاته، عقد المدير الرياضي البرتغالي روي بيدرو اجتماعاً مع الأجهزة الفنية والإدارية والطبية، إلى جانب لاعبي الفريق، أكد خلاله أهمية المرحلة القادمة، مشدداً على ضرورة تكاتف الجميع والعمل بروح الفريق الواحد، من أجل تجاوز المرحلة الحالية وتحقيق الأهداف المرسومة والمنافسة على جميع البطولات خلال الموسم الجديد.



وأكد بيدرو، خلال الاجتماع، أن الأهلي يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين وإمكانات كبيرة تؤهله للمنافسة على مختلف البطولات، داعياً جميع منسوبي الفريق إلى التركيز الكامل في المرحلة القادمة، والمحافظة على الاستقرار داخل غرفة الملابس، بما يضمن استمرار المشروع الرياضي وتحقيق تطلعات جماهير النادي.