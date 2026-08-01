أعلن نادي برينتفورد الإنجليزي، اليوم (السبت)، تعاقده مع لاعب وسط نادي لانس الفرنسي ممادو سانغاري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

عقد حتى 2031

وقال النادي في بيان عبر موقعه الرسمي: «وقع ممادو سانغاري، البالغ من العمر 24 عاماً، عقداً مع برينتفورد لمدة خمس سنوات، مع خيار تمديده لمدة عام إضافي».

الأغلى في تاريخ برينتفورد

ولم يكشف برينتفورد عن قيمة الصفقة، لكن تقارير صحفية ذكرت أن النادي دفع 39 مليون جنيه إسترليني (52.57 مليون دولار) مقابل ضم اللاعب الدولي المالي.

موسم تاريخي مع لانس

وشارك اللاعب الدولي المالي في 33 مباراة بجميع المسابقات مع لانس خلال الموسم الماضي، سجل خلالها ثلاثة أهداف، وقدم ثلاث تمريرات حاسمة.

وساهم سانغاري، إلى جانب النجم السعودي سعود عبدالحميد، في تأهل لانس إلى دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، بعدما احتل الفريق المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 70 نقطة، بفارق سبع نقاط خلف البطل باريس سان جيرمان.

كما أسهم في تتويج الفريق بلقب كأس فرنسا للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على نيس بنتيجة 3-1، في مايو الماضي.