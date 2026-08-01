في واقعة أشبه بسيناريو سينمائي، يتجه المعهد الهندي للتكنولوجيا في كانبور (IIT-K) إلى منح طالب خياراً غير متوقع بدلاً من إرساله إلى السجن؛ حيث أعلن المعهد إمكانية منحه فرصة ثانية للانضمام إلى برنامج الأمن السيبراني، بعدما قام الطالب باختراق الموقع الإلكتروني للمعهد (ومعهد مدراس) احتجاجاً على رفض طلب التحاقه!

بدأت القصة عندما نشر الطالب عبر منصات التواصل الاجتماعي إعلانًا عن تمكنه من اختراق المنظومتين الرقميتين للمعهدين الشهيرين. ولم يكن الدافع —بحسب قوله— إلحاق الضرر أو التخريب، بل توجيه رسالة غاضبة بعد استبعاده من قائمة المرشحين دون منحه فرصة خوض الاختبار العملي، رغم تقديمه كافة الأوراق ورسوم التسجيل ونماذج من أعماله. وقد ترك الطالب رسالة على موقع معهد كانبور اختصرت معاناته: «الموقع مخترق.. كل ما أريده هو فرصة عادلة».

من جانبه، أكد مدير المعهد البروفيسور مانديندرا أغراوال أن الطالب استطاع بالفعل الوصول إلى أجزاء من الأنظمة الرسمية. وأوضح أن سبب رفضه الأول كان عدم امتثاله لشرط الخبرة المسبقة. ورغم أن أغراوال شدد على أن «الدخول غير المصرح به يظل مخالفة صريحة للقانون»، إلا أنه أشار إلى أن المعهد سيستدعي الشاب لإجراء اختبار تقني لتقييم مهاراته الفعلية، مع إمكانية ضمه للدفعة القادمة إن أثبت جدارته.

يذكر أن إدارة المعهد كانت تدرس فتح بلاغ رسمي ضد الطالب، إلا أنها فضّلت في النهاية احتواء موهبته وتوجيهه إلى مسار أكاديمي، متخلية عن الخيار القانوني لصالح بناء قدرات شاب أثبت مهارته بطريقة غير تقليدية.