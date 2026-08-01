في هدوء منطقة ريفية بمحافظة منوبة، كانت عمليات حفر تجري بعيدًا عن أعين السلطات، قبل أن تنتهي بمداهمة أمنية كشفت نشاطًا منظمًا للتنقيب غير القانوني عن الآثار والكنوز، وتوقيف أشخاص يُشتبه في تورطهم داخل شبكة متخصصة في هذا المجال.

وأعلنت السلطات الأمنية التونسية تفكيك شبكة تنشط في التنقيب غير المشروع عن الآثار والكنوز، بعد ضبط 6 أشخاص، بينهم امرأة، أثناء تنفيذ عمليات حفر داخل منزل بمنطقة ريفية في محافظة منوبة، شمال غربي العاصمة تونس.

وأوضحت السلطات أن العملية جاءت عقب رصد تحركات مشبوهة، حيث تدخلت الوحدات الأمنية أثناء قيام المشتبه بهم بأعمال حفر داخل المكان، قبل أن يتم توقيفهم وحجز المعدات التي يُعتقد أنها استُخدمت في عمليات البحث والتنقيب.

وبإذن من النيابة العامة في منوبة، تم الاحتفاظ بجميع الموقوفين، مع إحالة الملف إلى فرقة الحرس الوطني في طبربة لمواصلة التحقيقات، والكشف عن تفاصيل نشاط الشبكة والجهات المحتمل ارتباطها بها.

وأسفرت عملية المداهمة عن حجز جهاز رقمي متطور للكشف عن المعادن، و3 آلات حفر كهربائية، إضافة إلى 3 مركبات، بينها سيارتان وشاحنة، يُشتبه في استخدامها لنقل المعدات وتسهيل عمليات التنقيب.

ووجهت النيابة العامة للموقوفين تهمة «تكوين وفاق قصد الحفر والبحث عن الآثار والكنوز»، فيما تتواصل التحقيقات لمعرفة ما إذا كانت الشبكة تعمل بشكل منفرد، أو ضمن نشاط أوسع مرتبط بتهريب القطع الأثرية والاتجار بها.

وتولي السلطات التونسية اهتمامًا كبيرًا بمكافحة التنقيب العشوائي عن الآثار، لما يمثله من تهديد للتراث التاريخي، فضلًا عن احتمال ارتباط بعض هذه الأنشطة بشبكات تهريب تستهدف القطع الأثرية النادرة.