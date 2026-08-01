ليست كل الابتكارات التقنية وُلدت داخل المختبرات أو بحثًا عن الشهرة، فبعضها يبدأ من خوف صادق على شخص عزيز. بهذه الدوافع الإنسانية نجح طالب صيني في تحويل قلقه على صحة جده إلى تطبيق ذكي يساعده على الالتزام بمواعيد العلاج، في قصة لامست مشاعر كثيرين وأعادت تقديم الذكاء الاصطناعي كأداة لخدمة الإنسان قبل أي شيء آخر.

وطوّر الشاب ما كاي، البالغ من العمر 18 عامًا، التطبيق في مدينة شنغهاي قبيل انتقاله إلى الدراسة الجامعية، بعدما أدرك أن جده، الذي تجاوز السبعين من عمره ويعيش بمفرده ويعاني من أمراض مزمنة، قد يواجه صعوبة في تذكر مواعيد الأدوية أو التحقق من صلاحيتها.

وخلال مشاركته في المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي في شنغهاي، استعرض ما كاي مشروعه، موضحًا أنه اعتمد على نموذج لغوي ضخم طورته شركة ModelBest الصينية المتخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتقديم تجربة سهلة تناسب كبار السن.

ولا يكتفي التطبيق بإرسال تنبيهات لتذكير المستخدم بمواعيد تناول الدواء، بل يتيح أيضًا تصوير عبوة الدواء لتحليل بياناتها والتأكد من تاريخ صلاحيتها، مع إصدار تنبيه صوتي في حال اكتشاف أن الدواء لم يعد صالحًا للاستخدام.

وقال ما كاي إن فكرة المشروع جاءت نتيجة قلقه من ابتعاده عن جده بعد انتقاله إلى الجامعة، إذ أراد وسيلة تتيح له الاطمئنان على انتظامه في تناول العلاج حتى في أثناء غيابه، خصوصًا أن أي تأخير في الجرعات أو استخدام دواء منتهي الصلاحية قد يعرّض صحته لمضاعفات خطيرة.

ورغم أن التطبيق لا يزال في مراحله الأولى، ويصفه مطوره بأنه مشروع بسيط يعتمد على عدد محدود من التعليمات البرمجية، إلا أنه حظي باهتمام واسع داخل الصين، حيث أشاد كثيرون بالفكرة باعتبارها نموذجًا عمليًا لتسخير التكنولوجيا في خدمة كبار السن، وتجسيدًا لكيف يمكن للابتكار أن يبدأ من موقف إنساني بسيط، ثم يتحول إلى حل قد يفيد آلاف العائلات.