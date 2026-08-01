في لحظات، تحولت أجواء تجمع اجتماعي في محافظة عمران شمال اليمن إلى مشهد مأساوي، بعدما ضربت صاعقة رعدية المكان وسط هطول أمطار غزيرة، مخلفة قتلى ومصابات، في حادثة تعكس المخاطر المتزايدة التي ترافق موسم الأمطار في البلاد.

وأفادت مصادر قبلية بأن 4 نساء لقين مصرعهن، الجمعة، إثر صاعقة رعدية أصابت منزلًا في بلدة «عمد» التابعة لمديرية عيال سريح، جنوب شرقي محافظة عمران، أثناء استضافة فعالية نسوية نظمتها إحدى المشرفات الاجتماعيات التابعات لجماعة الحوثي.

وأضافت المصادر أن الصاعقة أسفرت أيضًا عن إصابة عدد من المشاركات بجروح متفاوتة، حيث جرى نقلهن إلى مستشفى المديرية لتلقي الرعاية الطبية.

من جهتها، أكدت مصلحة الدفاع المدني في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين حصيلة الحادثة، مشيرة إلى مقتل 4 نساء وإصابة 6 أخريات، بالتزامن مع موجة أمطار غزيرة شهدتها المحافظة.

وأصدرت المصلحة تحذيرات للمواطنين دعتهم فيها إلى تجنب التواجد في الأماكن المكشوفة أثناء العواصف الرعدية، والابتعاد عن الأشجار المرتفعة وأعمدة الكهرباء والأجسام المعدنية، كما أوصت بفصل الأجهزة الكهربائية والهواتف خلال التقلبات الجوية، للحد من مخاطر الصواعق.

وفي حادثة منفصلة، لقي أب وزوجته وابنتهما مصرعهم، الخميس، إثر صاعقة رعدية ضربت منزلهم في مديرية جبل رأس بمحافظة الحديدة، في واقعة تعكس استمرار الخسائر البشرية الناجمة عن الأحوال الجوية القاسية.

وتشهد اليمن خلال موسم الأمطار سنويًا ارتفاعًا في حوادث الفيضانات والصواعق الرعدية، التي أودت، وفق إحصاءات العام الماضي، بحياة أكثر من 104 أشخاص، وسط تحذيرات من تزايد تأثيرات الظواهر المناخية المتطرفة على مختلف مناطق البلاد.