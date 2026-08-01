كشف الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو عن لقاء خاص جمعه بنظيره الكوري الجنوبي، لي جاي ميونغ، يطلب فيه الأخير تدخل إندونيسيا لفتح قناة حوار مغلقة وكسر الجمود مع كوريا الشمالية.

وأوضح سوبيانتو، خلال كلمة ألقاها أمام رؤساء غرف التجارة والصناعة الوطنية والإقليمية، أن هذا الطلب جاء خلال زيارته الأخيرة إلى سيئول، عندما بادره الرئيس الكوري الجنوبي بسؤال حول إمكانية قيامه بزيارة إلى بيونغ يانغ لتسهيل نوع من التواصل المباشر بين الجارتين.

ورأى الرئيس الإندونيسي في هذه اللفتة شهادة ناصعة على ثقة المجتمع الدولي في ثقل بلاده الدبلوماسي؛ مشيراً إلى أن جاكرتا ظلت متمسكةً بمسار خارجي مستقل يتبنى عدم الانحياز، وهو ما منحها قبولا استثنائيا لدى أطراف نادراً ما تتفق.

ولم يتردد سوبيانتو في إبداء جاهزيته لخوض هذه المهمة الشاقة، مؤكداً أنه أبدى استعداده التام للتحرك فور تلقيه طلباً رسمياً، حيث قال: "أجبت بكل احترام وأريحية.. إذا طُلِب مني الذهاب إلى كوريا الشمالية، فسأذهب".

وشدد الرئيس الإندونيسي على أن السياسة الصارمة التي تنتهجها بلاده بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى هي السلاح السحري الذي مكّن الدبلوماسية الإندونيسية من بناء جسور الثقة مع مختلف القوى المتصارعة، والتوازن بين مصالح متناقضة وسط أمواج السياسة الدولية التلاطمة.