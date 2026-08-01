بعيدًا عن ضجيج الإعلام وأضواء الشهرة، قاد الشوق الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل إلى عطلة عائلية دافئة استعادا فيها دفء اللحظات الخاصة برفقة طفليهما، الأمير آرتشي والأميرة ليليبت، في ملاذ آمن يحفظ لهما خصوصيتهما التي طالما بحثا عنها.

وبحسب ما أوردته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، وقع اختيار الزوجين هذه المرة على جزيرة «تانيرا مور» الساحرة، الممتدة على مساحة 800 فدان قبالة الساحل الشمالي الغربي لأسكتلندا. الجزيرة، التي يملكها رجل الأعمال البريطاني إيان وايس —أحد أبرز مؤسسي صناديق التحوط— ليست مجرد بقعة معزولة، بل تحفة طبيعية شُيّدت فيها روح جديدة خلال السنوات الأخيرة؛ حيث شهدت ترميمًا لمبانيها التاريخية، وزراعة آلاف الأشجار، وتطوير مرافق تجمع ببراعة بين فخامة الضيافة وأهداف العمل الخيري.

ولم تكن هذه الوجهة وليدة المصادفة، إذ تجمع مالك الجزيرة علاقة صداقة وطيدة وممتدة بالأميرين هاري وويليام. ويرأس وايس مؤسسة خيرية تفتح أبوابها لأبطال القوات المسلحة وفرق الطوارئ، مخصصة لهم برامج وأنشطة تهدف إلى دعم صحتهم النفسية وتعزيز تعافيهم.

ولم تكن الاستراحة في «تانيرا مور» سوى محطة ضمن جولة بريطانية ذات طابع إنساني وعاطفي خاص للزوجين؛ إذ شملت الرحلة زيارة لبيت عائلة سبنسر التاريخي، حيث وقّع هاري لحظات وفاء أمام قبر والدته الراحلة الأميرة ديانا، إلى جانب لقاء عائلي جمع الدوق بوالده الملك تشارلز والملكة كاميلا في مقر «هايغروف».

وفي وقت كتم فيه متحدث باسم دوق ودوقة ساسكس أي تفاصيل إضافية ممتنعًا عن التعليق، تبقى هذه التحركات إشارة واضحة إلى الإصرار الكبير من هاري وميغان على حماية تفاصيل حياتهما العائلية، وإحاطة طفليهما بسياج من الخصوصية والسكينة بعيدًا عن أعين الفضوليين.