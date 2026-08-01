أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم (السبت)، تعاقده مع المهاجم المخضرم داني ويلبيك، قادماً من صفوف برايتون، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

عقد لمدة عامين

وقال النادي اللندني في بيان عبر موقعه الرسمي: «يسر نادي تشيلسي أن يعلن تعاقده مع داني ويلبيك، إذ وقع عقداً حتى عام 2028، وسينضم إلى قائمة المدرب تشابي ألونسو خلال جولتنا التحضيرية للموسم الجديد».

أول تعليق من ويلبيك

من جانبه، قال ويلبيك: «عندما تسمع عن اهتمام تشيلسي، فإن ذلك يملؤك بفخر عظيم، وبمعرفة تاريخ تشيلسي، فهو نادٍ يريد الفوز بالألقاب ويسعى جاهداً لتحقيق ذلك في كل موسم، يشرفني حقاً الانضمام إلى نادٍ بهذا الحجم في هذا الوقت المثير، أعرف بعض اللاعبين بالفعل، وقد أجريت محادثات رائعة مع المدرب، وأشعر بالفعل بهذا الترابط».

وأضاف المهاجم البالغ من العمر 35 عاماً: «لدي تلك الرغبة الجامحة في داخلي، وأنا مستعد لبذل كل ما في وسعي من أجل هذا النادي، لجعل الجميع في تشيلسي، والمشجعين، فخورين بي».

مسيرة ويلبيك

ويمتلك ويلبيك خبرة كبيرة، إذ شارك في 400 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز بقمصان أندية مانشستر يونايتد، وبريستون، وأرسنال، وواتفورد، وبرايتون.

وعلى الصعيد الدولي، مثّل ويلبيك المنتخب الإنجليزي الأول على مدار ثماني سنوات، سجل خلالها 16 هدفاً مع منتخب «الأسود الثلاثة».