كشف تقرير صحفي عن رغبة نجم نادي برشلونة فيران توريس في الانتقال إلى باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان توريس قد قاد منتخب إسبانيا للتتويج بلقب كأس العالم 2026، بعدما أحرز هدف الفوز في المباراة النهائية أمام الأرجنتين، الشهر الماضي.

توريس يبلغ المقربين برغبته

وبحسب شبكة «فوت ميركاتو» الفرنسية، فإن توريس يرغب بالفعل في الانضمام إلى باريس سان جيرمان، وقد أبلغ المقربين منه برغبته في التوقيع للنادي الباريسي، إلى جانب عدد من لاعبي برشلونة.

برشلونة لا يمانع رحيل مهاجمه

وأضافت الشبكة أن برشلونة يتفهم رغبة مهاجمه، ولا يمانع فكرة التفاوض بشأن بيعه، ومن المقرر عقد اجتماعات بين إدارة النادي واللاعب خلال الأيام القليلة القادمة، من أجل التوصل إلى أفضل حل ممكن، رغم أن الوصول إلى اتفاق مع باريس سان جيرمان لا يزال بعيداً في الوقت الحالي.

خيار مفضل لإنريكي

وأوضح التقرير أن فيران توريس يُعد خياراً مناسباً لمدرب باريس سان جيرمان لويس إنريكي، إذ يجيد الدولي الإسباني اللعب بكفاءة عالية في مركز قلب الهجوم أو على الجناح.